『迎春福祉 中国年画 唐綴じ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 27分に出品され03月20日 23時 27分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品発送元：新華書城



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この本は中国の民俗美術：年画を紹介しています。木版調印刷、伝統製本技術：唐綴じで作った珍しい本です。