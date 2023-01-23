『Leder Games Root： The Underworld Expansion【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 07時 10分に出品され03月20日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Leder Games Root： The Underworld Expansion



【商品説明】

・2つの派閥、モルズとカラス。

・ラフトとタワーピース。

・リテールエディション。

・ルートの拡張。

・両面ボード、マウンテン/レイクマップ。



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 22.61 cm

奥行 : 28.91 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Leder

Games

Root：

The

Underworld

Expansion