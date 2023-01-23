『Leder Games Root： The Underworld Expansion【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 07時 10分に出品され03月20日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Leder Games Root： The Underworld Expansion
【商品説明】
・2つの派閥、モルズとカラス。
・ラフトとタワーピース。
・リテールエディション。
・ルートの拡張。
・両面ボード、マウンテン/レイクマップ。
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 22.61 cm
奥行 : 28.91 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8208円
636 入札履歴
終了
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