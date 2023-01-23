『Razer Hammerhead Duoコンソール:カスタムチューニングデュアルドライバー技術 - インラインマイクミュートスイッチ - ア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 12時 18分に出品され03月13日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Razer Hammerhead Duoコンソール:カスタムチューニングデュアルドライバー技術 - インラインマイクミュートスイッチ - ア
【商品説明】
Razer Hammerhead Duoコンソール:カスタムチューニングデュアルドライバー技術 - インラインマイクミュートスイッチ - アルミフレーム - 専用キャリングケース - 3.5mmヘッドホンジャック - グリーン (RZ12-030300-R3M1)
・Plug & Play 3 5mm ヘッドホンジャック ほとんどのノートパソコンと携帯電話に対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・便利なインラインオーディオコントロール。内蔵ボリュームコントローラーとマイク付き。
・接続技術:有線。
・臨場感あふれるフルレン
X0854CLJNL
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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198 入札履歴
終了
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