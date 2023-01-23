『ゆうぺーる簡易トイレ基本セット 金属製ペール缶(赤) UP21 赤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 02時 55分に出品され04月23日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゆうぺーる簡易トイレ基本セット 金属製ペール缶(赤) UP21 赤
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 33.40 cm
横幅 : 33.80 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 3.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8208円
965 入札履歴
終了
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