『ゆうぺーる簡易トイレ基本セット 金属製ペール缶(赤) UP21 赤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 02時 55分に出品され04月23日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゆうぺーる簡易トイレ基本セット 金属製ペール缶(赤) UP21 赤



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 33.40 cm

横幅 : 33.80 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 3.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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