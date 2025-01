倉木麻衣／Mai Kuraki Symphonic Collection in Moscow（完全限定生産BOX盤） [DVD]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2012/12/19 販売元:B ZONE 登録日:2012/10/31 倉木麻衣 倉木麻衣映像作品 特典:CD/写真集/時計キット/アナログサイズジャケット/豪華BOX仕様/特典ディスク 内容:(DVD収録曲)儚さ(CD収録曲)touch Me!/儚さ/Secret of my heart/Time after time 〜花舞う街で〜/冷たい海/わたしの、しらない、わたし。/Reach for the sky/Can’t forget your love/Love,Day After Tomorrow/Stand Up/chance for you/always 解説:クラシックの聖地ロシア・モスクワで撮影された「儚さ」のMusic Clip(シンフォニックアレンジ)と、モスクワシンフォニーオーケストラ「ミール」とレコーディングされたシンフォニックアレンジ曲のほか、東京フィルハーモニー交響楽団との新たなレコーディング音源も含めた全12曲を収録したDVD+CD。さらに豪華特典を同梱した完全限定生産BOX盤。