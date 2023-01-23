『倉木麻衣／Mai Kuraki Symphonic Collection in Moscow（完全限定生産BOX盤） [DVD]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 21分に出品され04月12日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2012/12/19 販売元:B ZONE 登録日:2012/10/31 倉木麻衣 倉木麻衣映像作品 特典:CD／写真集／時計キット／アナログサイズジャケット／豪華BOX仕様／特典ディスク 内容:（DVD収録曲）儚さ（CD収録曲）touch Me!／儚さ／Secret of my heart／Time after time 〜花舞う街で〜／冷たい海／わたしの、しらない、わたし。／Reach for the sky／Can’t forget your love／Love，Day After Tomorrow／Stand Up／chance for you／always 解説:クラシックの聖地ロシア・モスクワで撮影された「儚さ」のMusic Clip（シンフォニックアレンジ）と、モスクワシンフォニーオーケストラ「ミール」とレコーディングされたシンフォニックアレンジ曲のほか、東京フィルハーモニー交響楽団との新たなレコーディング音源も含めた全12曲を収録したDVD＋CD。さらに豪華特典を同梱した完全限定生産BOX盤。
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落札価格8208円
157 入札履歴
終了
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