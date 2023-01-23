『BALTER MALLET バルター・マレット プロヴァイブ・シリーズ ミディアム・ハード BM-B22R 国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 18時 42分に出品され04月15日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BALTER MALLET バルター・マレット プロヴァイブ・シリーズ ミディアム・ハード BM-B22R 国内正規品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 44.50 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。