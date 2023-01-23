『アートワークスタジオ Ceramic Jupiter pendant セラミックジュピターペンダント 電球なし AW-0480Z (BK（ブ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 11時 47分に出品され03月08日 11時 47分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アートワークスタジオ Ceramic Jupiter pendant セラミックジュピターペンダント 電球なし AW-0480Z (BK（ブラック）)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.20 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 16.80 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8208円
261 入札履歴
終了
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