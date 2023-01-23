『テンマクデザイン パンダ TC プラス 用 スタンダード インナー （オプション品）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 14時 52分に出品され03月23日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テンマクデザイン パンダ TC プラス 用 スタンダード インナー （オプション品）



【商品説明】

・付属品:収納ケース Made in Vietnam

・素材 ・インナー：20Dリップストップナイロン ・インナー:ポリエステルメッシュ ・インナーボトム:68D ポリエステルタフタ (PUコーティング、シームテープ加工、耐水圧1，500mm)

・重量:約2.11kg サイズ:250cm×115cm×155（高さ）cm収納サイズ：Φ14×38cm

・インナーのみの販売です。（テント本体は付属しません） ※スタンダードインナーとフライのセット販売はございません。 ※インナーテント単体での使用はできません。

・「PANDA TC プラス」用のスタンダードインナー フルクローズできるので早春や秋の肌寒い夜も

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【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。