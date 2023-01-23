『MIZUNO（ミズノ） ミズノプロ バックパック(40L) 野球 ミズノプロ メンズ 1FJD300009【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 21分に出品され03月21日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スプリットストラップ搭載、充実の小物ポケット、再帰反射、再生ポリエステル使用
裏地にペットボトル7本分再生ポリエステル使用（一般的な500ml容量ペットボトル26g換算）
素材: 合成皮革（PVC）
原産国: 中国製
質量: 約1600g
容量: 約40L
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落札価格8208円
199 入札履歴
終了
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