『ジャンスポーツ リュック デジタルスチューデント国内正規品 パソコン タブレット収納 PCケース付属 プリズムピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 20時 52分に出品され04月14日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャンスポーツ リュック デジタルスチューデント国内正規品 パソコン タブレット収納 PCケース付属 プリズムピンク
【商品説明】
・タテ:46 cmX ヨコ:33 cmX マチ:19 cm
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・持ち手の付け根あたりにあるジッパーをあけると、 内部にスリーブが入っています。
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.99 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8208円
232 入札履歴
終了
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