『ジャンスポーツ リュック デジタルスチューデント国内正規品 パソコン タブレット収納 PCケース付属 プリズムピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 20時 52分に出品され04月14日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ジャンスポーツ リュック デジタルスチューデント国内正規品 パソコン タブレット収納 PCケース付属 プリズムピンク



【商品説明】

・タテ:46 cmX ヨコ:33 cmX マチ:19 cm

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・持ち手の付け根あたりにあるジッパーをあけると、 内部にスリーブが入っています。

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.99 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。