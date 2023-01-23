『LANSKY(ランスキー) デラックスキット LSLK005000 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 01時 23分に出品され03月23日 01時 23分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LANSKY(ランスキー) デラックスキット LSLK005000 [並行輸入品]



【商品説明】

・ケースサイズ:11×22×4cm

・付属砥石:LS70(極荒砥)、LS120(荒砥)、LS280(中砥)、LS600(中仕上砥、調整用)、LS1000(仕上げ砥)

・原産国:アメリカ

・重量:550g(ケースを含む)

CMR-X000B8IEA4

【サイズ】

高さ : 3.99 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 26.01 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

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