『メイクボックス LEDライト 鏡付き コスメボックス コスメ収納ボックス メイク収納ボックス 化粧品収納ボックス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 09時 49分に出品され03月11日 09時 49分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1.材質：PC、アルミ合金 2.サイズ：25×18×22cm 3.新しいアップグレード鏡面は箱蓋全体を覆い、内部にLEDランプを備え、機能とファッションを兼ね備えている。 4.化粧箱の金具の角がデザインされており、丈夫で耐久性があり、衝突にも強い。アルミニウム合金ハンドル設計により、バッグを快適に丈夫に長持ちさせる。 5.大容量、分類保存日常の化粧品から、化粧水、乳液及び化粧ブラシ、口紅、マニキュア、アクセサリーなど様々な小物まで簡単に収納できます。