『G.B.KENT ナロウスタイル ヘアブラシ LR6 英国王室御用達 豚毛【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 13時 16分に出品され04月06日 13時 16分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ナロウスタイルヘアブラシ 商品番号 LR6 値 段 ￥6，500 （税込価格 ￥6，825) 材質 サペリウッド ブラシ 黒豚毛 約 15mm~19mm 119束 7列 サイズ 本体： 約 22 × 5cm 重さ： 約 90g JANコード 5 011637 065510 柔かい髪質の方から普通の髪質の方 短めの細いブリッスルのヘアブラシ。 柔かい髪質の方から普通の髪質の方まで。
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落札価格8208円
194 入札履歴
終了
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