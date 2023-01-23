『大人の鉄板 ウッドボード 鉄板小用OTS8108【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 02時 49分に出品され04月20日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「オークス」より引用
【商品名】
大人の鉄板 ウッドボード 鉄板小用[OTS8108]
【ブランド】
オークス
【商品説明】
・カラーについて：個体ごとに若干の誤差がある場合がございます。商品の画像は、できるだけ商品に近いカラーにて、掲載をしております。お客様のモニターの設定により、色味に違いが発生してしまう場合もございます。あらかじめご了承ください。
・サイズ：幅：約29.4cm×高さ：約2.9cm×奥行：18cm
・商品管理番号：otp-ots8108
・生産国：JAPAN
・素材：本体：天然木(ウレタン塗装) / 金具(金属バー)：ステンレス鋼(クロム18％ ニッケル8％) / 脚ゴム：シリコーンゴム
【商品カテゴリ】
バーベキュー 焼き網
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 31.80 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8208円
525 入札履歴
終了
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