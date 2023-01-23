『アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 55L メンズ サウスランド2 ODA021 2WAY ショルダーバッグ 旅行 大容量 大きめ 10【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 17時 31分に出品され04月02日 17時 31分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 55L メンズ サウスランド2 ODA021 2WAY ショルダーバッグ 旅行 大容量 大きめ 10



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

ボストンバッグ

55L

メンズ

サウスランド2

ODA021

2WAY

ショルダーバッグ

旅行

大容量

大きめ

10