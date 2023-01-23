『ペット食事ボウル 木製 給餌器 給水器 犬 猫兼用 (s， T3)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 07時 56分に出品され03月23日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペット食事ボウル 木製 給餌器 給水器 犬 猫兼用 (s， T3)
【商品説明】
・【可愛いデザイン】温もりのある天然木製の ペット食器台 は、猫型の可愛らしいデザインでワンちゃん 、ネコちゃん大満足ですインテリアとしても バッチリです！
・【犬や猫に優しい】食べやすい姿勢で快適に食事ができる秘密は、これ！食器台の小さな傾きです。食事中の首や腰の負担を軽減し、食事をより食べやすく、より楽しめるようサポート！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8208円
456 入札履歴
終了
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