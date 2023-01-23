『（ホララ）Horara テント 子供 キッズテント 子供テント キッズ ティピーテント ティピー テントハウス インディアン 簡易テント 室【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 21時 36分に出品され03月27日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（ホララ）Horara テント 子供 キッズテント 子供テント キッズ ティピーテント ティピー テントハウス インディアン 簡易テント 室内 室内テント おもちゃ クリスマス プレゼント 誕生日 出産祝 秘密基地 ままごと 無地 ナチュラル 新生活窓付き (ベージュ、レース柄、4角型)
【商品説明】
・[はじめての秘密基地]可愛いレース柄ホワイト4角型ティピーテントお部屋のコーナーに置けるので場所は取らずに中は広々。おもちゃ収納やごっこ遊びや、おままごと、かくれんぼ、秘密基地！お部屋を可愛くたのしくしてくれるティピーテント
・広げた時の高さ：約145cm 畳んだ時の高さ：173cm 底面：約120cm前後（画像参照）
・材質:肉厚100%コットンキャンバス地、天然木 重さ：3.5kg
・構成:上段木棒×4本、下段木棒×4本、ロープ×1本、連結パイプ×4本、テント本体×1、布袋×1、滑り止め×4
・滑り止めつきなので、床を傷つけません。※敷物、おもちゃ等は商品に含まれません。
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落札価格8207円
328 入札履歴
終了
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