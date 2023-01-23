『ゲラン メテオリット バーズ 30ml 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 00時 43分に出品され04月05日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゲラン メテオリット バーズ 30ml 並行輸入品



【商品説明】

・内容量:59g

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :12x3x3cm



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 3.80 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。