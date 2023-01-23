『正規輸入品 イッタラ カステヘルミ ベース 154mm リネン 1051614【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 39分に出品され03月23日 16時 39分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
正規輸入品 イッタラ カステヘルミ ベース 154mm リネン 1051614
【商品説明】
・商品サイズ:約14×15.5cm，商品重量:0.9kg
・生産国:フィンランド
・素材:無鉛ガラス
【サイズ】
高さ : 14.90 cm
横幅 : 15.90 cm
奥行 : 16.40 cm
重量 : 890.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8207円
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終了
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