『正規輸入品 イッタラ カステヘルミ ベース 154mm リネン 1051614【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 39分に出品され03月23日 16時 39分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

正規輸入品 イッタラ カステヘルミ ベース 154mm リネン 1051614



【商品説明】

・商品サイズ:約14×15.5cm，商品重量:0.9kg

・生産国:フィンランド

・素材:無鉛ガラス



【サイズ】

高さ : 14.90 cm

横幅 : 15.90 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。