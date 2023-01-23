『graphtech(グラフテック) PS-8315-00 STRING SAVER SADDLE ブリッジサドル 5弦ベース用 FOR Pr【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 55分に出品され03月05日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
graphtech(グラフテック) PS-8315-00 STRING SAVER SADDLE ブリッジサドル 5弦ベース用 FOR Pr
【商品説明】
・1弦から5弦までの距離：69.50mm (2 1/2インチ)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・厚み：8.71mm (11/32インチ)
・弦切れを防止し、安定したチューニングとクリアーでリッチなサウンドとサスティーンを提供します。弦振動を最も効率的にボディに伝達するようにデザインされています。
・長さ：15.33mm (19/32インチ)
・高さ：8.55mm (11/32インチ)
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 17.90 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8207円
879 入札履歴
終了
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