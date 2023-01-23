『ドーチェ ショルダーバッグ PNB-9280 ライトカーキ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 01時 43分に出品され03月06日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドーチェ ショルダーバッグ PNB-9280 ライトカーキ
【商品説明】
・ショルダー全長:145cm
・ストラップの種類: ショルダー
・ソール素材または裏地: 布
・タテ29cmxヨコ(上部42cmx底部33cm)xマチ14cm
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・持ち手の全長:24cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステルサテン
・重量:450g
【サイズ】
高さ : 4.06 cm
横幅 : 32.26 cm
奥行 : 44.96 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8207円
834 入札履歴
終了
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