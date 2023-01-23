『ロマンス小杉 綿ジャガード 敷きパッド ダブル ピンク【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 17時 29分に出品され03月19日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロマンス小杉 綿ジャガード 敷きパッド ダブル ピンク



【商品説明】

・ゴージャスなジャガード織りの敷きパッドです。裏側四隅にズレ防止のゴムが付いており、敷ふとん、マットレスどちらにでもご使用いただけます。丸洗い可能。

・サイズ：160X205cm

・材質：表生地/パイル綿100% 地糸/ナイロン100% 歌生地/ポリエステル100% 詰めもの/ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。