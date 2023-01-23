『QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 02時 50分に出品され03月25日 02時 50分に終了予定です。即決価格は8,207円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
【商品説明】
・【人の体型に合わせたマミー型寝袋】マミー型寝袋はフィット感が高いので、封筒寝袋よりも暖かみがあり、軽くて持ち運びも簡単です。 寝袋の足元は幅広の台形のフットボックスを採用しているので、寝るときに窮屈さを感じることはありません。左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます、家族旅行に最適。柔らかな
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ
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落札価格8207円
242 入札履歴
終了
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