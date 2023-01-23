QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

QEZER ダウン寝袋 マミー型 春夏秋用 シュラフ 超軽量 600FP羽毛寝袋 400T撥水加工 極小 コンパクト 2人用に連結可能 キャ



【商品説明】

・【人の体型に合わせたマミー型寝袋】マミー型寝袋はフィット感が高いので、封筒寝袋よりも暖かみがあり、軽くて持ち運びも簡単です。 寝袋の足元は幅広の台形のフットボックスを採用しているので、寝るときに窮屈さを感じることはありません。左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます、家族旅行に最適。柔らかな



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。