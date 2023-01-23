『アドメイト(ADD.MATE) 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 25分に出品され03月20日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,206円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アドメイト(ADD.MATE) 猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
【商品説明】
・かわいいお魚のシルエットのステップ台、爪とぎができる麻ロープを巻いた柱。
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ(幅X奥行X高さ):38×56×17cm
・本体重量:8.8kg
・生活シーンの変化に合わせ、ハイタイプとミドルタイプ、ロータイプを組み合わせるだけで、より大きなキャットタワーへとボリュームアップが可能。
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 8.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格8206円
329 入札履歴
終了
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