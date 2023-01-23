『PROMARK プロマーク ティンパニマレット メイプル製 Ultra Staccato PST5 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 13時 27分に出品され03月29日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,206円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PROMARK プロマーク ティンパニマレット メイプル製 Ultra Staccato PST5 【国内正規品】
【商品カテゴリ】
マレット、ビーター
【商品説明】
・1ペア (2本)
・Performer シリーズのティンパニマレットは、ビギナーからプロまでどのレベルのパーカッショニストにも最高のパフォーマンスを提供します。
・テーパーのついたメイプル製のハンドルを採用し、フィーリング、レスポンス共に優れています。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・全面が継ぎ目のないパラシュートスタイルのフェルトでラップしたヘッドで、均一なトーンが得られます。
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X0050FKKCI
マーチングバスドラムマレット VIC FIRTH マーチング.バスドラムマレット VIC-MB1H
¥ 8201
楽器・音響機器 平太鼓1.4尺用ケース
¥ 8199
楽器・音響機器 長胴太鼓1.2尺用ケース
¥ 8199
楽器・音楽機材 桶胴太鼓1.2尺用ケース
¥ 8199
楽器・音響機器 平太鼓1.4尺用ケース
¥ 8199
PLAY WOOD スレイベル（コンサートベル）CB-13
¥ 8199
MEINL Percussion マイネル タンバリン&タンバリンホルダーセット MPTHS 国内正規品
¥ 8198
YAMAHA 音板打楽器マレット 安倍圭子シグネチャー MKA-03
¥ 8198
Urdrsaf Premium Quality Beige Gong Timpani Mallets Timpani Sticks Soft Velvet Head Mallets Wooden Handles Drumsticks for Percussion 並行輸入品
¥ 8198
Innovative Percussion Double Tenor Steel Drum Mallets (SW2) 並行輸入品
¥ 8198
MEINL マイネル Sonic Energy Collection ユニバーサル シンギングボウル 13cm SB-U-500 国内正規品
¥ 8198
ENCORE MALLETS アンコール・マレット ナンシー・ゼルツマン・シリーズ ミディアム・ハーダー EM-NZ2B
¥ 8198
PLAY WOOD プレイウッド キーボードマレット 菅原淳 モデル M-3012
¥ 8194
Bnineteenteam 木製魚型ギロ カラフルギロ 打楽器 スクレーパー付き 子供と大人用
¥ 8190
Traditional Finger Thumb Piano Size Beginners For Children Musical Instrument Accompaniment Training Tool (5 Keys) Kalimba Thumb Piano(並行輸入)
¥ 8190
PROMARK プロマーク ティンパニマレット バンブー製 Ultra Hard Wood Head PSTB50 国内正規品
¥ 8189
PLAY WOOD プレイウッド オーケストラ トライアングル TRI-8HH
¥ 8187
TYCOON PERCUSSION TSA-MC Multi Cabasa マルチ カバサ
¥ 8169
落札価格8206円
620 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！