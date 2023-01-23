『PROMARK プロマーク ティンパニマレット メイプル製 Ultra Staccato PST5 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 13時 27分に出品され03月29日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,206円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PROMARK プロマーク ティンパニマレット メイプル製 Ultra Staccato PST5 【国内正規品】



【商品カテゴリ】

マレット、ビーター



【商品説明】

・1ペア (2本)

・Performer シリーズのティンパニマレットは、ビギナーからプロまでどのレベルのパーカッショニストにも最高のパフォーマンスを提供します。

・テーパーのついたメイプル製のハンドルを採用し、フィーリング、レスポンス共に優れています。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・全面が継ぎ目のないパラシュートスタイルのフェルトでラップしたヘッドで、均一なトーンが得られます。



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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