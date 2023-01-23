『エンペックス気象計 壁掛け時計 ウェザーパル 天気予報機能付き 日本製 シャンパンゴールド BW-5048【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 05時 00分に出品され03月24日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,206円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エンペックス気象計 壁掛け時計 ウェザーパル 天気予報機能付き 日本製 シャンパンゴールド BW-5048
【商品説明】
・サイズ:(約)H31.5×W31.5×D5.5cm
・メーカー型番:BW-5048
・仕様:掛け式、(機能)時計・天気予測
・原産国:日本
・本体重量:約1400g
・素材・材質:(外枠材質)PS樹脂塗装仕上
・電源:(電池)単3×4個
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 34.70 cm
重量 : 1.51 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8206円
298 入札履歴
終了
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