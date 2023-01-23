『おさかな生活 しらす入りまぐろ 180g(60g×3袋)×24個 (まとめ買い)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 42分に出品され03月15日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,206円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
おさかな生活 しらす入りまぐろ 180g(60g×3袋)×24個 (まとめ買い)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 5.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8206円
16 入札履歴
終了
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