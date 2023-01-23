『ホテルスタイル サテンストライプカバー アローサ(花柄刺繍入り) 掛布団カバー クイーンロングサイズ ブラウン HS24051-102【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 13時 37分に出品され03月25日 13時 37分に終了予定です。即決価格は8,205円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホテルスタイル サテンストライプカバー アローサ(花柄刺繍入り) 掛布団カバー クイーンロングサイズ ブラウン HS24051-102



【商品説明】

・サイズ:210×210cm



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 28.30 cm

重量 : 1.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。