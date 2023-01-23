『川西(KAWANISHI) レインウエア エントラント KN-2 ロイヤルブルー 5L #3830【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 35分に出品され03月05日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,205円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
川西(KAWANISHI) レインウエア エントラント KN-2 ロイヤルブルー 5L #3830
【商品説明】
・カラー:ロイヤルブルー
・サイズ:5L
・仕様:透湿性、防水、撥水、フードボタン式、裏メッシュ、外ポケット、手首マジック、裾ボタン、収納バッグ
・素材:表地/ナイロン100%(東レエントラント2000K PUコーティング)、裏地/ポリエステル100%
・耐水圧:約10，000mm
・透湿性:10，000g/m2・24hrs
【サイズ】
高さ : 11.90 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8205円
806 入札履歴
終了
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