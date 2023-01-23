『スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 03時 55分に出品され03月21日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,205円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク
【商品説明】
・サブバッグ:タテ39.5cmxヨコ33cm/重量:40g
・タテ46cmxヨコ28cmxマチ18cm
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:690g
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8205円
975 入札履歴
終了
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