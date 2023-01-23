『スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 03時 55分に出品され03月21日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,205円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク



【商品説明】

・サブバッグ:タテ39.5cmxヨコ33cm/重量:40g

・タテ46cmxヨコ28cmxマチ18cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:690g



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ スラッシャー

リュック

28L

(PUコーティング)

THR-179

/

Backpack

A4収納

BKPK_ブラック・ピンク