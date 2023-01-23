『サンワサプライ Bluetooth折りたたみフルキーボード SKB-BT35W 代引不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 14時 45分に出品され03月21日 14時 45分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品詳細】

インターフェース：USB（有線接続時）

キーピッチ：19mm

動作力：60±20g

使用電池：充電池

連続動作時間：50時間

通信範囲：10m※使用環境によって異なります。

適合規格：BluetoothVer5.1 Class2

アイソレーション：あり

電源スイッチ：あり（キーボードの開閉でオン・オフ）

重量：約350g

対応機種：Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ

対応OS：Windows11・10・8.1・8・7macOS（Monterey）12・macOS（BigSur）11、macOS10.15〜10.12Android8〜12※有線接続は非対応。iOS11〜15※有線接続は非対応。iPadOS13〜15※有線接続は非対応。