プリペイドeSIM 毎日3GB 21日 esimカード 格安eSIM eSIMプリー 日本 国内 データ専用 Softbankネットワーク 4GLTE対応【お歳暮】

商品情報

データ通信専用eSIM

初期費用/事務手数料：0円

契約なし

解約不要

返却不要

クレジットカード登録・銀行口座登録等不要

QR設定後すぐに使える（約5分だけ！）

配送方法について

・電子メールで送信する。

ご利用までの流れ

Step 1 eSIMカード開通申請

Step 2 eSIM設定→利用可能

※ 設定はインターネットに接続必要です。

1日使用量超えても、低速モードで使い放題

様々な端末対応可能：

※ eSIMを利用するにはeSIM対応端末が必要。

※ SIMロック解除要。

※ テザリング使用可能。

※ eSIMの有効期限は出荷月+1ヶ月以内にご利用開始いただく仕様となります。

iPhoneのeSIM搭載モデル:

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 以降

AndroidスマホのeSIM搭載モデル:

個別確認が必要

