『エルバリオ トスカーノ (ERBARIO TOSCANO) ルームディフューザー レフィル シシリーシトラス 250mL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 34分に出品され03月25日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルバリオ トスカーノ (ERBARIO TOSCANO) ルームディフューザー レフィル シシリーシトラス 250mL



【商品説明】

・全成分:アルコール、プロピレングリコール、香料、水、BHT

・内容量:250mL

・原産国:イタリア

・香り:シシリーシトラス



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 16.51 cm

奥行 : 17.78 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。