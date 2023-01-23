『プランター 13号：Φ39×46cm ラウンド プランター 植木鉢 鉢 鉢カバー 鉢植え ポット よせ植え シンプル モダンガーデン ガーデニング ガーデ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 58分に出品され03月06日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|サイズ
|直径39×高さ46cm（口内寸：29cm）
|容量
|30L
|重量
|11kg
|備考
|・底穴あり／尺鉢対応：不可
・セメント製品の特性として環境によりクラック、色あせ等の変化が発生します。
・セメント製品独特の現象として環境により白い物質（炭酸カルシウム等）が表面に浮く白華現象（エフロレッセンス）が起きることがあります。
・屋内など水漏れが困る場所へ設置する際は防水インナーをご用意頂き、その中にプラ鉢の植物を入れご対応下さい。
・容量はすり切り一杯を計測、目安にご活用下さい。
※画面上の色、質感はブラウザや設定により、実物とは異なる場合がありますのでご了承くださいませ。
商品カテゴリ
商品コード
ya00198
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落札価格8204円
995 入札履歴
終了
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