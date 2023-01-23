『プランター 13号：Φ39×46cm ラウンド プランター 植木鉢 鉢 鉢カバー 鉢植え ポット よせ植え シンプル モダンガーデン ガーデニング ガーデ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 58分に出品され03月06日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【ラウンド】プランター サイズ 直径39×高さ46cm（口内寸：29cm） 容量 30L 重量 11kg 備考 ・底穴あり／尺鉢対応：不可

・セメント製品の特性として環境によりクラック、色あせ等の変化が発生します。

・セメント製品独特の現象として環境により白い物質（炭酸カルシウム等）が表面に浮く白華現象（エフロレッセンス）が起きることがあります。

・屋内など水漏れが困る場所へ設置する際は防水インナーをご用意頂き、その中にプラ鉢の植物を入れご対応下さい。

・容量はすり切り一杯を計測、目安にご活用下さい。

※画面上の色、質感はブラウザや設定により、実物とは異なる場合がありますのでご了承くださいませ。 商品カテゴリ CO-CHI warmth 雑貨 ガーデニング 鉢 直径39〜42cm ※13号 花、ガーデニング 園芸用品 鉢、プランター 植木鉢

商品コード ya00198