『Caitec 265 Medium 8 in. Cotton Triangle Swing 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 12時 00分に出品され04月24日 12時 00分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Caitec 265 Medium 8 in. Cotton Triangle SwingParadise 8-Cotton Triangle Bird Swing， Mediumブランド：Paradise商品サイズ：Medium高さ：1.3 cm横幅：19.8 cm奥行：21.3 cm 商品番号：265色：素材：Cotton