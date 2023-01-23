『ウクレレ用ダブルソフトケース ORCAS OUSC-3D【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 52分に出品され03月22日 17時 52分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウクレレケース

【商品名】

ORCAS OUSC-3D ウクレレ用ダブルソフトケース



【商品説明】

・Hip width: approx. 255?mm (inside dimensions)

・Shoulder Width: approximately 220?mm (inner dimensions)

・Thickness: approx. 80?mm (includes 1?compartments inner dimensions: and there are 2?tier storage will be with you)

・Total length: approximately 720?mm (inside dimensions)

・Weight: approximately 1.3kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。