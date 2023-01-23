『ウクレレ用ダブルソフトケース ORCAS OUSC-3D【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 52分に出品され03月22日 17時 52分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウクレレケース
【商品名】
ORCAS OUSC-3D ウクレレ用ダブルソフトケース
【商品説明】
・Hip width: approx. 255?mm (inside dimensions)
・Shoulder Width: approximately 220?mm (inner dimensions)
・Thickness: approx. 80?mm (includes 1?compartments inner dimensions: and there are 2?tier storage will be with you)
・Total length: approximately 720?mm (inside dimensions)
・Weight: approximately 1.3kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MAHALO テナー ウクレレ Java シリーズ MJ3 ブラウン
¥ 8136
楽器 KC ウクレレ ハードケース ソプラノ用 UC-150
¥ 8126
ORTEGA オルテガ ウクレレ Keiki Ukulele オクメトップ ソプラニーノ コンパクトサイズ K1-RD 国内正規品
¥ 8123
2色21インチ子供用おもちゃウクレレ女の子向けの素敵なパターンの無垢材ウクレレギフト(パープルエルフ)
¥ 8119
キクタニ ソプラノ ウクレレ用 ABSケース UPC-10N スカイブルー
¥ 8117
Enya Nova Uエンヤコンサートウクレレ初心者セット（カーボンファイバー製）ケース・ストラップ・カポ・スペア弦が付属国内正規品（ブラッ
¥ 8115
Enya Nova Uウクレレコンサート 23インチ エンヤウクレレ 初心者セット（カーボンファイバー製）ケース・ストラップ・カポとスペア弦
¥ 8115
ギター＆ウクレレ専用・電動チューナーJowoom T2 Smart Tuner
¥ 8103
キクタニ コンサートウクレレケース KO-C BLK ブラック
¥ 8100
S.Yairi ヤイリ ウクレレ コンサートサイズ コア材 ギアペグ仕様 薄型ボディ YU-TRC-01K (ギグバッグ付属)
¥ 8100
Ibanez アイバニーズ テナーサイズまで対応可 2本収納ウクレレ用ケース 保護クッション装備 両肩掛けストラップ IUBT2542-NB
¥ 8100
キクタニ コンサート ウクレレケース KO-C ネイビー
¥ 8085
ORCAS セミハードケース テナー用 OULC-3 BLK
¥ 8084
KC ウクレレ ハードケース ソプラノ用 UC-150
¥ 8082
S.Yairi ヤイリ ウクレレ コンサートサイズ コア材 ギアペグ仕様 薄型ボディ YU-TRC-01K (ギグバッグ付属)
¥ 8082
KALA カラ ウクレレ The Waterman プラスチック製 ソプラノ マットカラー KA-SWB-GN21_06 KA-SWB-GN
¥ 8081
KC ウクレレ ハードケース ソプラノ用 UC-100
¥ 8068
Ibanez アイバニーズ テナーサイズまで対応可 2本収納ウクレレ用ケース 保護クッション装備 両肩掛けストラップ IUBT2542-NB
¥ 8063
落札価格8204円
833 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！