『タマトシ ハンガーラック スリム 省スペース 収納 業務用 頑丈 耐荷重150kg 組立式 シングル 幅90cm ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 13時 17分に出品され03月05日 13時 17分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

タマトシ ハンガーラック スリム 省スペース 収納 業務用 頑丈 耐荷重150kg 組立式 シングル 幅90cm ブラック



【商品説明】

・【キャスター付き】お掃除の時やちょっと動かしたい時に便利なキャスター付きです。※アジャスターも付属しているので移動せずにご使用いただく場合などお好みでご利用ください。

・【商品詳細】[サイズ]幅:996(柱芯々900)mm×奥行:428mm×高さ:1090～1740mm 内パイプ:φ22.2mm 外パイプ:φ25.4mm [材質]スチール製 上段:クロームメッキ 下段:黒（粉体塗装) [耐荷重]約150kg [本体重量]約4.6kg [製造国]台湾 [付属品]六角レンチ アジャスター

・【簡単組立】必要な工具は全部セットになっており、女性が初めて一人で組み立てても10～15分程度で完成



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 100.50 cm

重量 : 5.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。