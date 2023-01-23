『MSI Immerse GH50 7.1 サラウンドサウンド RGB ミスティックライト メタル構造 折りたたみ式 ヘッドバンドデザイン ゲ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 19分に出品され04月15日 19時 19分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「MSI」より引用"



【商品名】

MSI Immerse GH50 7.1 サラウンドサウンド RGB ミスティックライト メタル構造 折りたたみ式 ヘッドバンドデザイン ゲ



【商品説明】

・2 x 40 mmネオジムドライバー、バーチャル7.1サラウンドサウンドと振動システム。

・Rgb ミスティックライト 何百万ものカラーと様々な効果付き

・キャリーポーチは小売用の箱に入っています。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・取り外し可能なマイク。

・頑丈な金属構造と折りたたみ式ヘッドバンドデザイン。



【サイズ】

高さ : 10.79 cm

横幅 : 21.97 cm

奥行 : 24.76 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。