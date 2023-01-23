『(レンタル タイヤ ご来店用)(10日間) トヨタ ヴィッツ NHP130、NSP130 年式：H22〜R2 175/70R14【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 07時 55分に出品され03月20日 07時 55分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (レンタル タイヤ ご来店用)(10日間)

メーカー：トヨタ

車種：ヴィッツ

型式：NHP130、NSP130

年式：H22〜R2

タイヤサイズ：175/70R14