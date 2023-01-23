『JVC HA-S88BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth・NFC対応 連続27時間再生 有線接続対応 ハンズフリー通話用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 12時 20分に出品され03月17日 12時 20分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JVC HA-S88BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth・NFC対応 連続27時間再生 有線接続対応 ハンズフリー通話用



【商品説明】

・1.2mヘッドホンケーブル・キャリングポーチ付属

・BluetoothやNFCで簡単ペアリング接続

・【VGP 2017SUMMER 受賞】(Bluetoothオーバーヘッド型ヘッドホン:1万円以上1.5万円未満)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ワイヤレス接続で約27時間、有線接続で約35時間の連続再生が可能(ノイズキャンセリング機能オフ時)

・伸びのある高域と締りのある低域を実現した高音質設計

・周囲の騒音を低減するノイズキャンセリング機能により、快適な高音質サウンドが楽しめる

・快適な装着感と高い遮音性



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。