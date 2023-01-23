『子供 ドレス ピアノ発表会 女の子 子供ドレス ワンピース 舞台衣装 水色 トレーン 結婚式 コンクール 発表会 パーティードレス フォーマルドレス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 59分に出品され03月29日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,204円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
結婚式やお呼ばれ、演奏会、発表会、二次会、入園式、卒業式、ブライダルなどにもピッタリなドレスを多数取り揃えております。
フォマールドレス、カラードレス、ミニドレス、パーティドレス、ロングドレスの既製品、サイズオーダーや
オシャレなグローブ、花冠、ティアラ/ヘッドドレス/アクセサリー、ショール等のキッズパーティー小物も格安にて販売しております。
サイズ参考：
100サイズ バスト56CM ウエスト53CM 参考身長90-100CM
110サイズ バスト60CM ウエスト56CM 参考身長100-110CM
120サイズ バスト64CM ウエスト59CM 参考身長110-120CM
130サイズ バスト68CM ウエスト61CM 参考身長120-130CM
140サイズ バスト72CM ウエスト65CM 参考身長130-140CM
150サイズ バスト76CM ウエスト69CM 参考身長140-150CM
160サイズ バスト78CM ウエスト72CM 参考身長150-160CM
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¥ 8198
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¥ 8197
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(取寄) ビラボン キッズ ガールズ スマイル アット ザ サン (リトル キッズ/ビッグ キッズ) Billabong Kids
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落札価格8204円
205 入札履歴
終了
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