『【納期目安：１週間】変換名人 IDE-SATAIMX10 【10個セット】 IDE M/B 接続タイプ I型 (IDESATAIMX10)【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 21時 26分に出品され03月30日 21時 26分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 IDE M/B 接続タイプ I型