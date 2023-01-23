『スノーピーク(snow peak) マルチコンテナ M UG074R【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 42分に出品され03月04日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スノーピーク(snow peak) マルチコンテナ M UG074R



【商品説明】

・サイズ：W340×H150×D140mm 重量：約660g

・材質：6号帆布（パラフィン・PU加工）、アクリルテープ（中芯：PP）、樹脂板、ナイロンメッシュ、プラスチック



【サイズ】

高さ : 19.10 cm

横幅 : 19.51 cm

奥行 : 45.29 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。