『マウンテンウォーマー ターコイズ 65【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 01分に出品され03月24日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マウンテンウォーマー ターコイズ 65



【商品説明】

・ハーネス用の穴付き

・保温性、防水性が高く、柔らかくて、動きやすい

・胴回りは両サイドのドローコードで調整可能

・防水性が高いあったかネオプレーンジャケット



【サイズ】

高さ : 3.99 cm

横幅 : 45.01 cm

奥行 : 45.01 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。