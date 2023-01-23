『マウンテンウォーマー ターコイズ 65【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 05時 01分に出品され03月24日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マウンテンウォーマー ターコイズ 65
【商品説明】
・ハーネス用の穴付き
・保温性、防水性が高く、柔らかくて、動きやすい
・胴回りは両サイドのドローコードで調整可能
・防水性が高いあったかネオプレーンジャケット
【サイズ】
高さ : 3.99 cm
横幅 : 45.01 cm
奥行 : 45.01 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8203円
852 入札履歴
終了
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