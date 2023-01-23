『クリニーク CLINIQUE ターンアラウンド セラム AR 50mL [並行輸入品]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 15時 02分に出品され04月06日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
商品名：クリニーク CLINIQUE ターンアラウンド セラム AR 50mL
メーカー/ブランド名：クリニーク CLINIQUE
区分：海外製(イギリス製) ・ 化粧品
分類：スキンケア ＞ 美容液・ジェル
※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。
【商品説明】
クリニークNo.1*美容液が「角層ケア美容液」に進化。角層ケア美容液。肌本来の肌リズムを妨げる乾燥等の環境要因にアプローチし、肌を整えながら、健やかに保ちます。肌表面のキメは整い、なめらかな感触に。見た目にも内側から輝くような印象に導きます。すべてのスキンタイプに。*2016年4月〜2017年3月のブランド内売上個数
【商品詳細】
ブランド：クリニーク(CLINIQUE)
商品名：クリニーク CLINIQUE ターンアラウンド セラム AR 50mL [並行輸入品]
製造元：クリニーク
商品番号：13707
商品内容：50ミリリットル (x 1)
【当店からの連絡】
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落札価格8203円
144 入札履歴
終了
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