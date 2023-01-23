『e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110° TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ IC【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 13時 50分に出品され04月03日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110 TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ IC



【商品説明】

・※B-CASカード、テレビアンテナケーブルは付属いたしません。別途ご用意ください。※ドライバCDは付属しておりません。ダウンロードページよりダウンロードし





【共通の注意事項】

※食料品やペットフードの場合、商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。

実際はのガイドラインに基づいた新しい日付の商品をお届けしておりますのでご安心下さい。

※ご質問ご要望は【注文前】お問い合わせフォームか【注文時】ご要望欄にご記載下さい。

確認して返信させていただきます。

・サイズ・色・数量等が商品タイトルに記載がなく不明な場合

・ご指定日に確実にお届けが必要な場合（可否お調べします）

※送料無料のため箱から取り出したお届けや、少し圧縮した発送となる場合がございます。

※商品が提携倉庫在庫の場合は通常よりお時間をいただきますので、ご連絡させて頂く事がございます。