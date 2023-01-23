『Lifebook s938(vfy s9380mp780de) 10.8V 24Wh fujitsu ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 00時 43分に出品され04月09日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Lifebook s938(vfy s9380mp780de) 10.8V 24Wh fujitsu ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池
電圧: 10.8V容量:2100mAh (24Wh)
タイプ: リチウムイオン
カラー: 黒
対応機種:Fujitsu lifebook s938(vfy s9380mp780de)
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落札価格8202円
226 入札履歴
終了
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