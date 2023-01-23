『Fpb0313s 10.8V 24Wh fujitsu ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 08時 16分に出品され03月31日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Fpb0313s 10.8V 24Wh fujitsu ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池

電圧: 10.8V容量:2100mAh (24Wh)

タイプ: リチウムイオン

カラー: 黒

対応機種:Fujitsu fpb0313s