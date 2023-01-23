『Fpb0313s 10.8V 24Wh fujitsu ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 08時 16分に出品され03月31日 08時 16分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Fpb0313s 10.8V 24Wh fujitsu ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池
電圧: 10.8V容量:2100mAh (24Wh)
タイプ: リチウムイオン
カラー: 黒
対応機種:Fujitsu fpb0313s
Fpb0297s 10.8V 24Wh fujitsu ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー
¥ 8202
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落札価格8202円
529 入札履歴
終了
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