『ロゼンスター 耳毛カッター 乾電池式 ペンシルタイプ 極細トリマー採用 安全ガード付き 剃毛 ムダ毛 うぶ毛 コンパクト 電動シェーバー E【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 16時 49分に出品され03月15日 16時 49分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロゼンスター 耳毛カッター 乾電池式 ペンシルタイプ 極細トリマー採用 安全ガード付き 剃毛 ムダ毛 うぶ毛 コンパクト 電動シェーバー E



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 2.80 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。