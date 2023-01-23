『OIIBOグラステラリウム 爬虫類 飼育ケース 組立式 両生類 爬虫類 飼育ケージ W51×D30.5×H35.5cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 05時 58分に出品され03月11日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,202円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OIIBOグラステラリウム 爬虫類 飼育ケース 組立式 両生類 爬虫類 飼育ケージ W51×D30.5×H35.5cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.60 cm

奥行 : 58.40 cm

重量 : 6.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。